Пожарные ликвидировали пожар в Окском заповеднике

Площадь возгорания составила в 100 гектаров.

Пожарные ликвидировали пожар в Окском заповеднике. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщило агентство ТАСС.

Уточняется, что пожар случился еще 7 августа в приграничном Кудомском лесничестве и перешел на территорию Окского заповедника и частично вошел на территорию Чарусского лесничества. 9 августа площадь пожара составляла 50 гектаров. Локализовали пожар на следующий день.

Ликвидировать пожар удалось лишь в пятницу, 12 августа. Площадь возгорания составила в 100 гектаров.

«В 19:00 объявлена ликвидация на площади 100 га. Предварительно, это территория горельников 2010 года», — сказали в пресс-службе заповедника.