В Рязанской области отмечен новый пик по заболеванию коронавирусом

В Рязанской области с начала лета зафиксирован новый пик по числу заболевших коронавирусом за сутки. Данные на субботу, 13 августа, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области с начала лета зафиксирован новый пик по числу заболевших коронавирусом за сутки. Данные на субботу, 13 августа, привел федеральный оперштаб.

В регионе за сутки зафиксировали 276 новых случаев коронавируса. Четырех человек госпитализировали. С начала пандемии заболели 125 709 рязанцев. Выздоровел за сутки 101 житель региона, всего с начала пандемии вылечились 120 587.Летальных исходов нет, всего жертвами Covid-19 стали 3417 рязанцев.

Напомним, накануне в Рязанской области за сутки выявили 247 случаев коронавируса.

Более 2,7 тысячи человек с Covid-19 госпитализированы в России за сутки, 16 874 человека выздоровели. В стране за сутки выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом.