В Рязанской области за сутки выявили 247 новых случаев коронавируса
Данные на пятницу, 12 августа, привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за сутки выявили 247 новых случаев коронавируса. Данные на пятницу, 12 августа, привел федеральный оперштаб.
Всего в регионе число заражений достигло 125 433.
11 жителей Рязанской области оказались в больнице с COVID-19. Выздоровели за сутки 112 человек, всего — 120 486.
В России за сутки выявили 27 810 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 18 824 282.
Выздоровели за сутки 14 320 россиян, всего с начала пандемии вылечились 18 104 261.
Умерли за сутки 57 человек, всего — 383 011.