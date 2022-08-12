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В Рязанской области за сутки выявили 247 новых случаев коронавируса
Данные на пятницу, 12 августа, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 247 новых случаев коронавируса. Данные на пятницу, 12 августа, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе число заражений достигло 125 433.

11 жителей Рязанской области оказались в больнице с COVID-19. Выздоровели за сутки 112 человек, всего — 120 486.

В России за сутки выявили 27 810 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 18 824 282.

Выздоровели за сутки 14 320 россиян, всего с начала пандемии вылечились 18 104 261.

Умерли за сутки 57 человек, всего — 383 011.