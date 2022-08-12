В Рязани на Куйбышевском шоссе произошло ДТП между «Ладой» и мотоциклом

На дороге образовалась пробка.

В Рязани на Куйбышевском шоссе произошло ДТП с мотоциклом. Кадры в пятницу, 12 августа, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась на Куйбышевском шоссе, напротив автосалона KIA. Там столкнулись Lada Largus и мотоцикл.

Уточняется, что авария случилась по направлению в город. Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 15.20 движение на дороге затруднено.

Позже в полиции рассказали подробности аварии.