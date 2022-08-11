В крови участника смертельного ДТП под Рязанью обнаружили 1,7 промилле алкоголя

В крови участника смертельного ДТП под Рязанью обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Об этом РЗН. Инфо рассказали родители погибшего в аварии 14-летнего Сергея Максимова.

Речь идет про водителя Toyota Camry, который по словам свидетелей, выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Родители погибшего отмечают, что мужчина до сих пор проходит по делу в качестве свидетеля. Они обратились в редакцию, чтобы повлиять на продвижение следствия по уголовному делу.

В УМВД РЗН. инфо сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (Нарушение ПДД). Проводится расследование.

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