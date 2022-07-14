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В правительстве Рязанской области подтвердили увольнение Романа Петряева
Ранее об увольнении зампреда правительства Романа Петряева РЗН. инфо стало известно из собственного источника.

В правительстве Рязанской области подтвердили увольнение Романа Петряева. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе.

Ранее об увольнении зампреда правительства Романа Петряева РЗН. инфо стало известно из собственного источника.

На сайте регионального правительства Роман Петряев уже исчез из руководящего состава.

В феврале появилась информация, что Петряев займет должность представителя правительства в Рязанской области в Москве