В рязанском кремле сняли «звездное небо»

Редакция РЗН. инфо отправила запрос в мэрию.

На площади Соборной сняли «звездное небо». От конструкции остались только поваленные столбы.

Как объяснили продавцам торговых точек на Соборной, «гирлянды пыльные и нуждаются в чистке». Затем конструкцию вернут на место.

По версии рабочих, которые занимаются спилом сухих деревьев на территории, «звездное небо» мешало при спиле и вывозе зеленых насаждений.

Они отметили, что как только работы закончатся — гирлянду вернут на место.

Редакция РЗН. инфо отправила запрос в мэрию. Как рассказали в администрации, «звездное небо» убрали из-за поломки иллюминации.