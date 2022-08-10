Мэрия: в рязанском кремле убрали «звездное небо» из-за поломки иллюминации

В администрации отметили, что специалисты проведут диагностику конструкции.

В Рязани «звездное небо» на площади Соборной убрали из-за поломки отдельных элементов иллюминации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Специалисты проведут диагностику. После станет ясно можно ли использовать „звездное небо“ в дальнейшем», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, о том, что в Рязани убрали конструкцию, стало известно в среду, 10 августа.