В Рязани обсудили благоустройство парка имени Гагарина

В мероприятии участвовали архитекторы, представители мэрии и жители Приокского.

В Рязани обсудили проект благоустройства парка имени Гагарина.

Мероприятие состоялось на летней эстраде вечером во вторник, 9 августа. В обсуждении участвовали представители администрации города и жители Приокского.

Предпроект развития парка подготовили архитекторы Илья Стюхин и Андрей Пеков.

По словам Стюхина, в 2018 году проходил опрос, в котором жители выделили основные проблемы пространства: отсутствие освещения и плачевное состояние пешеходных дорожек. Архитектор отметил, что теперь первостепенные задачи закрыты и нужно благоустроить парк, чтобы он стал «лучше и интереснее».

Андрей Пеков добавил, что необходимо решить вопрос с сухими деревьями и озеленением парка, а то создается ощущение «что у парка нет хозяина, а территория запущена». При этом основная цель предпроекта — разбить детские площадки по возрастным группам.

«Только маленьким детям интересно в парке, а тем, кому от десяти до 14 — нечем заняться. Поэтому необходимо создать грамотную детскую площадку для разных возрастов, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по душе. Планируется обновить оборудование. Но некоторое в хорошем состоянии и полюбившееся детям — оставить. Площадку с тренажерами установить отдельно, чтобы спортсменам было комфортно», — поделился он.

В планах благоустроить две детские площадки: за ДК «Приокский» и возле входа в парк.

Местные жители заявили, что, если появится новое оборудование, то нужно установить в данных местах камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить площадки от вандалов.

Рязанцы подчеркнули, что в парке необходимо установить стационарные туалеты, а не просто кабинки. Многие из присутствующих отметили, что после прошлого благоустройства некоторые лавочки почти сгнили и этот вопрос тоже необходимо решить.

Также рязанцы затронули на обсуждении благоустройства парка тему с выгулом собак. Они подчеркнули, что хозяева питомцев не убирают за ними и гулять в парке из-за этого неприятно.

«Собаки бегают по всему парку и оставляют свои автографы. А ведь на территории парка есть площадка для собак», — посетовали они .

В свою очередь владельцы питомцев заметили, что площадка для четвероногих — маленькая.

По поводу расширения площадки для животных выступил руководитель группы «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев, который оказался жителем Приокского.

«Площадка действительно не вмещает в себя то количество собак, которых приводят в парк, поэтому расширить ее нужно обязательно», — подчеркнул активист.

Андрей Пеков пояснил, что запретить людям гулять в с собаками в парке — нельзя. Но, по его словам, у людей должно войти в привычку убирать за своими животными. «Мы готовы помочь развить эту культуру- установить специальные контейнеры с пакетами, чтобы владельцы собак могли в любой момент за ними убрать», — предложил архитектор.

Жители Приокского обратили внимание на отсутствие навесов от дождя на площадках в парке.

Также поступило предложение выделить зону для скейтпарка и площадку для стритбола.

Горожане рассказали, что по выходным хотят, чтобы в парке имени Гагарина, также, как и в ЦПКиО, показывали фильмы и чтобы на всей территории звучала музыка. «Для настроения, для души», — заключили они.

В конце обсуждений стало известно, что на благоустройство планируют потратить около 20-25 миллионов рублей.

Все пожелания рязанцев зафиксировали представители мэрии. Опрос по поводу работ планируют запустить в ближайшее время на сайте горадминистрации.

Напомним, парк имени Гагарина стал лидером голосования за объекты благоустройства в 2023 году по Московскому району.