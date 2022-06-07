В Рязани определили четырех победителей голосования за объекты благоустройства в 2023 году

Оно проходило с 15 апреля по 30 мая.

В Рязани определили четырех победителей голосования за объекты благоустройства в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В Железнодорожном районе победителем стал комплекс площади Победы с пешеходной зоной Малого шоссе. За проект более 3 920 жителей отдали свои голоса.

В Московском районе благоустроят зеленую зону парка имени Гагарина. Ее выбрали более 7 190 рязанцев.

В Советском районе победил Лесопарк. За благоустройство от первого разворотного круга до Орехового озера отдали голоса почти 5 880 пользователей.

В Октябрьском районе более 7 260 жителей поддержали инициативу благоустроить Черезовские пруды на улице Новоселов.

Голосование за объекты благоустройства проходило с 15 апреля по 30 мая.