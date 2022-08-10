Аркадий Фомин поучаствовал в благотворительной акции «Собери ребенка в школу»

Глава рязанского парламента приобрел школьные наборы для учащихся из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Глава Рязанской областной думы Аркадий Фомин поучаствовал в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В рамках проекта планируют собрать школьные принадлежности, продукцию для творчества и уроков труда к предстоящему учебному году. Их направят учащимся из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Глава парламента приобрел комплект наборов, который позволит обеспечить учебный класс.

«Необходимо поддержать семьи с детьми и помочь им подготовиться к школе. В акции готовы принять участие многие предприятия области, одним из первых партнеров стал „Рельеф-центр“. Убежден, что к проекту присоединятся и неравнодушные жители региона, в том числе депутаты. Наша общая задача — сделать все, чтобы дети пошли в школу, чтобы 1 сентября стало для них настоящим праздником — Днем знаний», — заявил глава областной думы.

Срок проведения акции — до 15 августа. Для участия в ней нужно купить канцелярские товары в сетях «Канцлер» и «Барс» и либо оставить их в специальных корзинах, либо передать в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».