В Северодвинске рязанца приговорили к обязательным работам за убийство собаки

Мужчина повесил за поводок питомца своего соседа.

В Северодвинске мужчину приговорили к обязательным работам за убийство собаки. Об этом сообщил портал NW24 .

38-летний уроженец Рязани на поводке повесил собаку своего соседа по квартире в парке 28 мая.

Мужчина признал вину. Он пояснил, что в день трагедии был пьян и вызвался погулять с питомцем. По его словам, он убил животное из-за того, что сосед тратит на животное много денег. Также мужчина заявил, что собака портила вещи в квартире.

Рязанца приговорили к 240 часам общественных работ. Отмечается, что мужчина приехал в Северодвинск для работы на одном из местных предприятий. Отмечается, что ранее он уже был судим.