В Архангельской области задержали рязанца, подозреваемого в убийстве собаки

Труп животного нашли повешенным в парке Северодвинска.

В Архангельской области задержали рязанца, подозреваемого в убийстве собаки. Об этом сообщило издание Flashnord .

Труп животного обнаружили вечером в субботу, 28 мая, в городском парке в Северодвинске. Собаку нашли повешенной за поводок.

По предварительной информации, питомец принадлежал приятелю задержанного. У него мужчина остановился, приехав в город из Рязани для работы на одном из градообразующих предприятий.

Следствие установило, что собака испортила вещи мужчины в первый день его приезда. Из-за поведения животного мужчины несколько месяцев ссорились. После очередного конфликта пьяный гость вывел животное в парк и повесил на дереве.

На 38-летнего рязанца завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».