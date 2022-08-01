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Шиловцы остались недовольны закрытием парка для выступления Димы Билана
Выступление певца прошло для работников «Рельеф-Центра». При этом площадкой для концерта стал общественный парк с пляжем, который в день корпоратива перекрыли.

Шиловцы остались недовольны закрытием парка для выступления Димы Билана. Соответствующие жалобы появились в соцсетях. По словам местных жителей, выступление певца прошло для работников «Рельеф-Центра». При этом площадкой для концерта стал общественный парк с пляжем, который в день корпоратива перекрыли.

Комментаторы отметили, что из Шилова на выступление смогли попасть только 500 человек по пригласительным билетам.

«У центрального входа в парк скопилось полчище людей с пригласительными билетами. И получилось так, что половина Шилова прошла, а другая — осталась стоять за шлагбаумом. Поделили народ на людей и нелюдей. Где же спрашивается все получали эти билеты?», — написала Оксана Зотова.

Поддерживающие выступление отметили, что компания «Рельеф-Центр» провела в парке и на пляже уборку и благоустройство, именно поэтому смогло арендовать территорию.

«Ну как бы в этом колхозе (как выразились) этот самый парк единственное место отдыха для нас и наших детей. И сдавать его в аренду — не комильфо. Я понимаю, что кто платит, тот и заказывает музыку. Но это не значит, что мы должны радоваться за отсутствие возможности гулять там, где нам удобно и приятно. Тем более, что это не закрытая площадка для проведения определенных мероприятий. А в будущем это войдет в привычку. И парк перестанет быть общедоступным», — выразила опасение Юлия Маргушина-Сухова.

Ее поддержал Михаил Климанов, который заявил, что компания могла бы провести корпоратив на территории своих предприятий. Юлия Ситникова рассказала в соцсетях, что написала письмо в прокуратуру Рязанской области.

«Пусть мне ответят, кто и по какому праву решил взять и перекрыть под частный корпоратив общественный городской пляж… Мы приезжие, вчера приехали купаться с детьми. А нас не пускают!!!» — отметила женщина.