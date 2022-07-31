Дима Билан приехал в Рязанскую область и восхитился природой

Рязанскую область посетил Дима Билан. Артист выступал на частном корпоративе «Рельеф-Центра», об этом сообщается в соцсетях.

Рязанскую область посетил Дима Билан. Артист выступал на частном корпоративе «Рельеф-Центра», об этом сообщается в соцсетях.

На видео Билан поделился впечатлениями от природы региона.

«Я уехал в такое спокойное, тихое место: там поля, тут сады… Очень круто, мне очень понравилось. Пока ехал сюда пять часов, хотел в поля прогуляться, пофотографироваться, а поля сами, видите, пришли ко мне. Замечательное место, — рассказал Билан. — Артезианская скважина, воду из-под крана можно пить. Как к родителям на дачу смотался».