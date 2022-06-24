В Рязани введут особый противопожарный режим с 25 июня

На время его действия горожанам запрещено посещать леса.

В Рязани введут особый противопожарный режим с 25 июня. Соответствующее постановление мэра Елены Сорокиной опубликовали в «Рязанских ведомостях».

На время его действия горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине (за исключением жителей Солотчи и экстренных служб).

В лесах организуют круглосуточное дежурство пожарной охраны, уборку сухой травы, валежника и другого горючего мусора.