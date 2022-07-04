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IKEA начнет онлайн-распродажу товаров с 5 июля
Распродажа продлится несколько недель, пока товары будут в наличии.

IKEA начнет онлайн-распродажу товаров с 5 июля. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что распродажа продлится несколько недель, пока товары будут в наличии. В приложении IKEA продажи осуществляться не будут. Также не будет действовать скидка по карте IKEA Family.

Доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети, а также на расстоянии 50 км от них.

Напомним, 15 июня шведская компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. В марте магазины сети приостановили деятельность.

Позже стало известно о том, что товары с российских складов распродадут.