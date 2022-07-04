Дело о гибели школьника в рязанском аквапарке передали в Тульскую область. Об этом в понедельник, 4 июля,
В смерти 12-летнего подростка по-прежнему обвиняют трех должностных лиц школы города Узловая Тульской области — директора и двух учителей, и руководителя турагентства. Им вменяют статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее дело должен был рассматривать рязанский суд, однако его передали в узловский суд.
Напомним, трагедия произошла в сентябре 2020 года. Директор школы № 61 организовала поездку в аквапарк «Окская жемчужина». Она не обеспечила нужное число сопровождающих педагогов. Эти действия не пресек руководитель турагентства, осуществляющего поездку.
Из-за отсутствия присмотра двух сопровождающих 12-летний ученик начал тонуть в бассейне с искусственной волной. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили ребенка, однако спасти его не удалось.
В трагедии директор школы обвиняла администрацию рязанского аквапарка.