Дело о гибели школьника в рязанском аквапарке передали в Тульскую область

Ранее дело должны были рассматривать в Рязани, однако его передали в узловский суд.

Дело о гибели школьника в рязанском аквапарке передали в Тульскую область. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил портал Myslo. Информацию РЗН. инфо также подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В смерти 12-летнего подростка по-прежнему обвиняют трех должностных лиц школы города Узловая Тульской области — директора и двух учителей, и руководителя турагентства. Им вменяют статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее дело должен был рассматривать рязанский суд, однако его передали в узловский суд.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2020 года. Директор школы № 61 организовала поездку в аквапарк «Окская жемчужина». Она не обеспечила нужное число сопровождающих педагогов. Эти действия не пресек руководитель турагентства, осуществляющего поездку.

Из-за отсутствия присмотра двух сопровождающих 12-летний ученик начал тонуть в бассейне с искусственной волной. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили ребенка, однако спасти его не удалось.

В трагедии директор школы обвиняла администрацию рязанского аквапарка.