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Директор тульской школы обвинила аквапарк «Окская жемчужина» в гибели ребенка
Директор школы № 61 города Узловая в Тульской области Ирина Асланян обвиняет администрацию рязанского аквапарка «Окская жемчужина» в трагедии, которая произошла в сентябре 2020 года. Об этом сообщает «Тульская пресса».

Директор школы № 61 города Узловая в Тульской области Ирина Асланян обвиняет администрацию рязанского аквапарка «Окская жемчужина» в трагедии, которая произошла в сентябре 2020 года. Об этом пишет «Тульская пресса».

25 сентября 2020 года группа школьников из Узловой с несколькими учителями и директором школы отдыхали в «Окской жемчужине». В волновом бассейне утонул шестиклассник. Расследование продолжается.

В трагедии обвинили директора школы Ирину Асланян, на время следствия ее отстранили от работы. Также фигурантами уголовного дела стали два учителя, сопровождавшие школьников, и сотрудник турфирмы. Асланян не согласна с обвинением и считает, что к гибели ребенка привели многочисленные нарушения и халатность сотрудников аквапарка.

По ее словам, идея поехать в «Окскую жемчужину» принадлежала родителям школьников, которые сами все спланировали и купили билеты через турфирму на будний день. Занятия перенесли. Асланян рассказала, что на входе дети получили браслеты, их пропустили внутрь, даже не пересчитав. Менеджер также бездействовал, а всех посетителей не ознакомили с правилами безопасности.

«Другие СМИ писали о том, что я должна была согласовать эту поездку. Но нет ни одного документа, который обязывал бы меня, тем более она была организована по решению родителей и исключительно за их счет», — отметила Асланян.

Она заявила, что в данном случае ответственность за учеников по закону несет только на территории школы.

Проведенная по инициативе Ирины Асланян независимая экспертиза показала, что при оказании первой помощи сотрудники аквапарка допустили ряд ошибок: не проверили, находится ли в сознании школьник, не восстановили проходимость его дыхательных путей, не провели сердечно-легочную реанимацию и не вызвали скорую.

По заключению экспертов, сотрудники аквапарка не проходили обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, а последние должностные инструкции под подпись вручали сотрудникам в 2015 году.

Асланян отметила, что за это их уже оштрафовали на 100 000 рублей. По ее словам, следователи «с ними разобрались и решили перейти на учителей: якобы мы за детьми плохо следили».

Экспертиза выявила нарушения в состоянии волнового бассейна: отделка из скользкого материала, неровные края на бортике, выход из бассейна выложен керамической плиткой с перепадом высоты.

Асланян считает, что суд по уголовному делу не планируется и видит в произошедшем коррупционную составляющую.

3 апреля 2022 года адвокат Ирины Асланян подал ходатайство в следственное управление Рязанской области о прекращении уголовного преследования в отношении своей подзащитной. Он считает, что обвинение директора школы необъективно и противоречит материалам дела, а следователи за два года так и не установили, как и при каких обстоятельствах погиб школьник.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября 2020 года. После гибели ребенка аквапарк сделал заявление. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. После гибели подростка в аквапарке «Окская жемчужина» прошла проверка.

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