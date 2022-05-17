В суде рассмотрят дело о гибели школьника в рязанском аквапарке

Трагедия произошла в сентябре 2020 года.

Уголовное дело о гибели школьника в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Трех должностных лиц школы города Узловая Тульской области и руководителя турагентства обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»)

Трагедия произошла в сентябре 2020 года. Директор школы № 61 организовала поездку в аквапарк «Окская жемчужина». Она не обеспечила нужное число сопровождающих педагогов. Эти действия не пресек руководитель турагентства, осуществляющего поездку.

Из-за отсутствия присмотра двух сопровождающих 12-летний ученик начал тонуть в бассейне с искусственной волной. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили ребенка, однако спасти его не удалось.

Дело рассмотрит Рязанский районный суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В трагедии директор школы обвиняла администрацию рязанского аквапарка.