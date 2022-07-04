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Активисты: в Рязанской области три памятника остались без статуса объектов культурного наследия из-за халатности инспекторов ОКН
Речь идет о трех памятниках, расположенных в поселке Выша Шацкого района: «Въезжий двор», «Конный и скотный двор с жилыми помещениями» и «Кузница».

В Рязанской области начальник инспекции ОКН Михаил Дорофеев намеренно отказал в присвоении статуса объекта культурного наследия трем памятникам, расположенным в поселке Выша Шацкого района. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщило рязанское отделение ВООПиК.

Речь идет о трех памятниках, расположенных в поселке Выша Шацкого района: «Въезжий двор», «Конный и скотный двор с жилыми помещениями» и «Кузница». Заявление о выявлении статуса направили еще в марте 2022 года, а 1 июля научно-методический совет по историко-культурному наследию отказал в этой инициативе.

По мнению активистов, руководитель госоргана намеренно снизил оценки при обследовании объектов архитектуры. У «Кузницы» есть своды и треугольные каменные наличники, все объекты принадлежат единому ансамблю, а степень конструктивных утрат составляет 20%. Однако за все категории инспектор ОКН поставил ноль баллов и преувеличил степень конструктивных утрат до 60%. Тем самым все три памятника «недобрали» 200 баллов.

Присвоение статуса объектов культурного наследия необходимо, так как после этой процедуры Минкульт должен выделить деньги на реставрационные работы. Работы будут вестись в рамках подготовки к празднованию 400-летия Вышенского Успенского монастыря, которое состоит в 2025 году.