Начальник рязанского ОКН объяснил отказ в присвоении трем памятникам статуса объектов культурного наследия

Начальник рязанского ОКН Михаил Дорофеев объяснил отказ в присвоении трем памятникам статуса объектов культурного наследия. Он сообщил РЗН. инфо, что документации требуется доработка и ВООПИик поспешил с выводами.
«Отказал не я, а научно-методический совет. Документацию необходимо доработать и заново подать в инспекцию. Основные проблемы — отсутствие исторических сведений и дат, которые нужно установить поработав в архиве Тамбова, потому что ранее Шацкий уезд входил в Тамбовскую губернию», — сказал Дорофеев.
По его словам, к заявке не был приобщен историко-культурный план, позволяющий однозначно определить местоположение объектов в исторически сложившейся территории монастыря 18-19 веков.
Дорофеев отметил, что отсутствует анализ документов и сведений об историко-культурной ценности заявленных к выявлению объектов за стенами монастыря с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства. Должна быть установлена неразрывная связь отстроенных позднее объектов вспомогательного назначения «Въезжего двора», «Конного и скотного двора с жилыми помещениями» и «Кузницы» с Вышенским монастырем, выполнявшим религиозную функцию."Ранее распоряжением правительства РФ