Начальник рязанского ОКН объяснил отказ в присвоении трем памятникам статуса объектов культурного наследия

По его словам, к заявке не был приобщен историко-культурный план, позволяющий однозначно определить местоположение объектов.

Начальник рязанского ОКН Михаил Дорофеев объяснил отказ в присвоении трем памятникам статуса объектов культурного наследия. Он сообщил РЗН. инфо, что документации требуется доработка и ВООПИик поспешил с выводами.

«Отказал не я, а научно-методический совет. Документацию необходимо доработать и заново подать в инспекцию. Основные проблемы — отсутствие исторических сведений и дат, которые нужно установить поработав в архиве Тамбова, потому что ранее Шацкий уезд входил в Тамбовскую губернию», — сказал Дорофеев.

По его словам, к заявке не был приобщен историко-культурный план, позволяющий однозначно определить местоположение объектов в исторически сложившейся территории монастыря 18-19 веков.