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Начальник рязанского ОКН объяснил отказ в присвоении трем памятникам статуса объектов культурного наследия
По его словам, к заявке не был приобщен историко-культурный план, позволяющий однозначно определить местоположение объектов.

Начальник рязанского ОКН Михаил Дорофеев объяснил отказ в присвоении трем памятникам статуса объектов культурного наследия. Он сообщил РЗН. инфо, что документации требуется доработка и ВООПИик поспешил с выводами.

«Отказал не я, а научно-методический совет. Документацию необходимо доработать и заново подать в инспекцию. Основные проблемы — отсутствие исторических сведений и дат, которые нужно установить поработав в архиве Тамбова, потому что ранее Шацкий уезд входил в Тамбовскую губернию», — сказал Дорофеев.

По его словам, к заявке не был приобщен историко-культурный план, позволяющий однозначно определить местоположение объектов в исторически сложившейся территории монастыря 18-19 веков.

Дорофеев отметил, что отсутствует анализ документов и сведений об историко-культурной ценности заявленных к выявлению объектов за стенами монастыря с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства. Должна быть установлена неразрывная связь отстроенных позднее объектов вспомогательного назначения «Въезжего двора», «Конного и скотного двора с жилыми помещениями» и «Кузницы» с Вышенским монастырем, выполнявшим религиозную функцию."Ранее распоряжением правительства РФ от 26.04.2008 № 582-р был утвержден пообъектный состав объекта культурного наследия федерального значения «Вышенский монастырь» и выявление новых объектов должно быть обосновано. Окончательное решение об отнесении выявленных объектов к объектам культурного наследия будет приниматься после проведения государственной историко-культурной экспертизы", — рассказал Михаил Дорофеев. Он подчеркнул, что объекты находятся за стенами монастыря и были объектами вспомогательного назначения. Чтобы связать их с монастырем, нужные веские основания, работа с архивом, добавил собеседник.