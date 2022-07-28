В минприроды прокомментировали жалобы рязанцев на «удушающую» вонь в городе
В Дашково-Песочне и Канищеве зафиксировали ряд превышений ПДК сероводорода.
В минприроды прокомментировали жалобы рязанцев на «удушающую» вонь в городе. Ответ
Выяснилось, что в четверг, 28 июля, в Дашково-Песочне и Канищеве зафиксировали ряд превышений ПДК сероводорода. В ведомстве уточнили, что в городе работает передвижная экологическая лаборатория, которая установит источник выбросов.
Полученные материалы направят в Волжскую межрайонную природоохранную прокуратуру для согласования на внеплановую проверку предприятия.
Ранее жители Рязани сообщили, что ночью практически во всех районах города стояла «невыносимая вонь».