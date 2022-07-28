Рязанцы вновь пожаловались на «удушающую» вонь в городе

Неприятный запах ночью и утром почувствовали жители почти всех районов Рязани.

Рязанцы вновь пожаловались на «удушающую» вонь в городе. Информацию разместили в группе «Типичная Рязань» в четверг, 28 июля.

Неприятный запах ночью и утром почувствовали жители почти всех районов Рязани — Горрощи, Дашково-Песочни, Канищева, Дягилева, Никуличей, Соколовки, а также в центре города.

«Со вчерашнего утра вонь невыносимая. А с 22 часов 27.07 вообще удушили. Что-то случилось, не иначе. Сейчас семь утра, но вони! Когда это закончится и закончится ли? МЧС молчит, все молчат! А нас, как тараканов травят! Да сколько же можно издеваться над народом?», — написала рязанка в редакцию РЗН.инфо.