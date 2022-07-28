Приговор рязанцу, убившему знакомую в кафе на улице Затинной, вступил в силу

Апелляционный суд оставил наказание без изменения.

Приговор в отношении 39-летнего рязанца, убившего знакомую в кафе на улице Затинной, вступил в законную силу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла 23 ноября 2021 года.

Пьяный мужчина находился в кафе поссорился со знакомой женщиной. В ходе конфликта он ударил ее в шею складным ножом. Из-за этого рязанка через некоторое время умерла.

Во время судебного заседания рязанец признал вину и раскаялся в содеянном. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде восьми лет восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Рязанец пытался обжаловать приговор, однако апелляционный суд оставил его без изменения.