Рязанца осудили за убийство в рюмочной в центре города

Мужчина признался в преступлении.

Рязанца осудили за убийство в рюмочной на улице Затинной. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство произошло 23 ноября 2021 года. Обвиняемый и потерпевшая были в кафе, они находились в пьяном состоянии. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина ударил женщину ножом в шею. После этого он скрылся. Потерпевшая скончалась от полученного ранения.

Мужчину задержали «по горячим следам». Ранее его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Приговор назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, мужчина признался в преступлении.