В Рязани задержали подозреваемого в убийстве 34-летней женщины
Тело рязанки нашли во вторник, 23 ноября.
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве 34-летней женщины. Об этом сообщило региональное СУ
Труп рязанки с ножевым ранением в области шеи нашли около одного из кафе во вторник, 23 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По горячим следам по подозрению в преступлении задержали 39-летнего безработного рязанца. Он признался в убийстве. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.