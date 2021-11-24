В Рязани задержали подозреваемого в убийстве 34-летней женщины

Тело рязанки нашли во вторник, 23 ноября.

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве 34-летней женщины. Об этом сообщило региональное СУ С. К. России .

Труп рязанки с ножевым ранением в области шеи нашли около одного из кафе во вторник, 23 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По горячим следам по подозрению в преступлении задержали 39-летнего безработного рязанца. Он признался в убийстве. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.