Ясинский продолжит работать в мэрии Рязани

Место Ясинского в мэрии занял экс-глава Милославского района Михаил Ромодин.

Борис Ясинский не увольнялся из администрации Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в ответе на запрос.

Место Ясинского в мэрии занял экс-глава Милославского района Михаил Ромодин. Он возглавил блок городского хозяйства.

«В связи с назначением Михаила Ромодина на должность заместителя главы администрации города Рязани исполнение обязанностей Борисом Ясинским по этой должности прекращено. Заявлений об увольнении в управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации на сегодняшний день не поступало», — сообщили в мэрии.