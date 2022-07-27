Ясинский продолжит работать в мэрии Рязани
Место Ясинского в мэрии занял экс-глава Милославского района Михаил Ромодин.
Борис Ясинский не увольнялся из администрации Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в ответе на запрос.
Место Ясинского в мэрии занял экс-глава Милославского района Михаил Ромодин. Он возглавил блок городского хозяйства.
«В связи с назначением Михаила Ромодина на должность заместителя главы администрации города Рязани исполнение обязанностей Борисом Ясинским по этой должности прекращено. Заявлений об увольнении в управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации на сегодняшний день не поступало», — сообщили в мэрии.