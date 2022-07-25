Замглавы администрации Рязани стал Михаил Ромодин

С 25 июля на должности замглавы администрации Рязани по блоку городского хозяйства стал работать экс-глава Милославского района Михаил Ромодин. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Сорокина.

Она отметила, что Ромодин возглавлял район и знает хозяйственные и инфраструктурные дела.

«Энергичный, целеустремленный, готов решать сложные задачи. Возлагаем на него надежды качественно поменять управление в блоке», — описала Ромодина глава администрации.

Сорокина сообщила, что вместе с ним осмотрела в центре города территории, где можно сделать бесплатные парковки.

«Второе — отношения с „Ростелекомом“ и тема платных парковок. Договор — до декабря 2023 года. Есть моменты, которые перестали устраивать. Начинаем переговоры», — заявила мэр.

Она отметила, что администрация постарается добиться лучших условий до окончания договора.