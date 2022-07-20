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«Вид сбоку»: Михаил Ромодин покинул пост главы администрации Милославского района
Как сообщает издание, отставке предшествовал визит врио губернатора Павла Малкова 7 июля.

В Милославском районе Михаил Ромодин ушел с поста главы администрации. Об этом в среду, 20 июля, сообщило издание «Вид сбоку».

Ромодин дорабатывает на посту последнюю неделю. Затем он уйдет с должности главы администрации Милославского района.

Как сообщает издание, отставке предшествовал визит врио губернатора Павла Малкова 7 июля.

Михаил Ромодин занимал пост главы администрации с 2020 года.