«Вид сбоку»: Михаил Ромодин покинул пост главы администрации Милославского района

Как сообщает издание, отставке предшествовал визит врио губернатора Павла Малкова 7 июля.

В Милославском районе Михаил Ромодин ушел с поста главы администрации. Об этом в среду, 20 июля, сообщило издание «Вид сбоку».

Ромодин дорабатывает на посту последнюю неделю. Затем он уйдет с должности главы администрации Милославского района.

Как сообщает издание, отставке предшествовал визит врио губернатора Павла Малкова 7 июля.

Михаил Ромодин занимал пост главы администрации с 2020 года.