Мэрия: строительство мототрассы за Лесопарком в Рязани противоречит закону

В горадминистрации прокомментировали появление объекта.

В мэрии прокомментировали появление мототрассы в Лесопарке.

В ответе на запрос РЗН. инфо в пресс-службе пояснили, что участок, где появился объект, принадлежит частному лицу. В администрации также добавили, что территория относится к земле иного назначения.

«Вид разрешенного использования указанного земельного участка — ведение сельскохозяйственного производства, не предполагает строительство мототрассы», — указано в сообщении. Однако информации о том, какие меры примут к тем, кто разрыл на территории гоночную трассу, пока нет.

Напомним, что рязанцы возмутились из-за появления в Лесопарке мототрассы.