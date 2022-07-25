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Мэрия: строительство мототрассы за Лесопарком в Рязани противоречит закону
В горадминистрации прокомментировали появление объекта.

В мэрии прокомментировали появление мототрассы в Лесопарке.

В ответе на запрос РЗН. инфо в пресс-службе пояснили, что участок, где появился объект, принадлежит частному лицу. В администрации также добавили, что территория относится к земле иного назначения.

«Вид разрешенного использования указанного земельного участка — ведение сельскохозяйственного производства, не предполагает строительство мототрассы», — указано в сообщении. Однако информации о том, какие меры примут к тем, кто разрыл на территории гоночную трассу, пока нет.

Напомним, что рязанцы возмутились из-за появления в Лесопарке мототрассы.