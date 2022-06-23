Рязанцев возмутила гоночная трасса в Лесопарке

По словам горожан, за Орешком разрыли гоночную трассу под мотоциклы.

Рязанцы возмутились из-за появления в Лесопарке мототрассы. Информация об этом появилась в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По словам горожан, за Орешком разрыли гоночную трассу под мотоциклы.

«Там разрыли гоночную трассу под мотоциклы — теперь тихому отдыху и спокойным прогулкам пришел конец! Мы именно за тишину и возможность отдохнуть от городского шума все так любим наш Лесопарк! Дорогие рязанцы, давайте спасать Лесопарк!» — говорится в сообщении.

Рязанцы возмутились, что людей не предупредили о появлении трассы.