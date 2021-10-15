В Скопинском районе произошло смертельное ДТП

Авария случилась на 16-м километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области».

В Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария случилась в четверг, 14 октября, примерно в 21:20 на 16-м километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области». По предварительной информации, 42-летний житель села Клекотки на автомобиле Audi превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель иномарки погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.