В аварии на Северной окружной получил травмы 18-летний водитель

В ночь на воскресенье, 24 июля, в ДТП на Северной окружной дороге пострадал 18-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на воскресенье, 24 июля, в ДТП на Северной окружной дороге пострадал 18-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около 1:00, вблизи дома № 31 на улице Бирюзова. Столкнулись автомобиль Citroën под управлением 35-летнего рязанца и Ford Focus, который вел 18-летний житель областного центра.

В результате ДТП водитель Ford получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее информация о ДТП появилась в соцсетях.

Опубликованы фотографии с места серьезной аварии на Северной окружной.