Появились фотографии с места серьезной аварии на Северной окружной

Опубликованы фотографии с места серьезного ДТП на Северной окружной дороге. Они опубликованы в telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

Опубликованы фотографии с места серьезного ДТП на Северной окружной дороге. Они опубликованы в Тelegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

Напомним, в ночь на 24 июля столкнулись автомобиль Citroën под управлением 35-летнего рязанца и Ford Focus под управлением 18-летний житель областного центра. Пострадал водитель Ford.