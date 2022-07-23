Рязанцы пожаловались на «газовую атаку» в Дашково-Песочне

Рязанцы пожаловались на сильную вонь в Дашково-Песочне. Видео прислали РЗН. инфо подписчики в субботу, 23 июля.

Рязанцы пожаловались на сильную вонь в Дашково-Песочне. Видео прислали РЗН. инфо подписчики в субботу, 23 июля.

«В Дашках газовая атака. Все вокруг в едком дыму, воняет маслом и гарью. Дышать просто невозможно — 10 минут на балконе постоял, стало очень плохо, голова кружится, горечь в горле», — рассказал автор видео.

Напомним, неделю назад горожане ощущали вонь в центре города, в Железнодорожном районе, в Кальном.