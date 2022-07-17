Рязанцы пожаловались на вонь в городе

Утром в воскресенье, 17 июля, жители Рязани пожаловались на химический запах в городе. Видео и фото опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Утром в воскресенье, 17 июля, жители Рязани пожаловались на химический запах в городе. Видео и фото опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Пора закрывать окна… Заводы Рязани желают горожанам доброго утра! Хоть и начали еще с вечера, но „не повезло“ с направлением ветра», — сообщает автор поста.

По словам горожан, вонь ощущается в центре города, в Железнодорожном районе, в Кальном.