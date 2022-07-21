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Полиция прокомментировала вечернее задержание мужчины в Кальном
По версии правоохранителей, он был похож на подозреваемого в хищении велосипедов и незаконном обороте наркотиков.

Региональное УМВД прокомментировало РЗН. инфо задержание мужчины в Кальном.

Инцидент произошел в среду, 20 июля.

Дежурная часть разослала патрульным ориентировку на розыск мужчины. Его подозревают в краже велосипедов и незаконном обороте наркотиков.

«Вечером 20 июля 2022 года наряд патрульно-постовой службы полиции заметил на Касимовском шоссе мужчину, похожего на разыскиваемого. Полицейские решили остановить мужчину, он пытался скрыться и был задержан», — отметили правоохранители.

Напомним, 20 июля в Кальном полицейские «скрутили» мужчину, кричавшего «Помогите». Позже очевидцы назвали возможную причину его задержания.