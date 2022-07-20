В Рязани полиция «скрутила» мужчину, который кричал прохожим «помогите»

Сначала мужчину повалили на землю, чтобы надеть наручники, однако тот сопротивлялся и пытался убежать

В Рязани полиция «скрутила» мужчину, который кричал прохожим «помогите». Об этом в среду, 20 июля, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около остановки «Кальное» на Касимовском шоссе. Сначала мужчину повалили на землю, чтобы надеть наручники, однако тот сопротивлялся и пытался убежать. Задерживаемый кричал, обращаясь к прохожим: «люди, помогите».

Официальная информация о произошедшем уточняется.