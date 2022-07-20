Очевидцы рассказали причину задержания мужчины в Кальном

Очевидцы рассказали причину задержания мужчины в Кальном в среду, 20 июля. По их словам, он подозревается в краже.

После того, как задерживаемый начал кричать «помогите», прохожие поинтересовались, что произошло. Полицейские пояснили, что мужчина воровал велосипеды.

Очевидцы попытались помочь в задержании, в том числе и с помощью собаки. Задерживаемый перестал сопротивляться и его поместили в машину правоохранительных органов.

Ранее в сети появилось видео с моментом задержания.