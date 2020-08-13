Главой администрации Милославского района стал Михаил Ромодин
На должность претендовали два кандидата.
В четверг, 13 августа, на заседании думы Милославского района депутаты выбрали Михаила Ромодина главой местной администрации. Об этом сообщило ИД «
На должность претендовали два кандидата — Михаил Ромодин и Сергей Винокуров. Депутаты выбрали Ромодина открытым голосованием, его назначат главой района с 14 августа на пять лет.
С назначением его поздравила министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.