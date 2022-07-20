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В Рязани могут закрыть троллейбусное депо № 2
По информации активистов, разговоры о возможном закрытии депо уже некоторое время ведутся на официальном уровне. Причина — аварийное состояние предприятия.

В Рязани могут закрыть троллейбусное депо № 2. Информация об этом появилась в группе «Stvchannel — Рязань: о городской среде» в среду, 20 июля.

По информации группы, разговоры о возможном закрытии депо уже некоторое время ведутся на официальном уровне. Причина — аварийное состояние предприятия.

В 2021 году по плану «оздоровления УРТ» планировался ремонт производственных зданий депо № 2. Мэр Елена Сорокина заявила, что лично контролирует мероприятия по оздоровлению предприятия.

Однако ремонт так и не выполнили.

«Закрытие второго депо ставит под угрозу существование троллейбуса в Рязани в принципе. В таком случае останется лишь одно депо, и без того маленькие темпы ремонта машин сократятся еще сильнее, а значительная часть людей уволится из-за того, что им будет неудобно ездить на работу через весь город», — говорится в сообщении.

Активисты отметили, что для сохранения троллейбусов в Рязани нужно срочно отремонтировать депо № 2 и набирать людей в ремонтные цеха.