Любимову сообщили первые результаты работы по оздоровлению УРТ

Глава региона попросил зампреда регионального правительства Евгения Беленецкого и главу администрации Рязани Елену Сорокину доложить о работе в этом направлении за прошедший месяц.

Губернатору Николаю Любимову сообщили первые результаты работы по оздоровлению УРТ. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 17 августа. Глава региона попросил зампреда регионального правительства Евгения Беленецкого и главу администрации Рязани Елену Сорокину доложить о работе в этом направлении за прошедший месяц.

Губернатор напомнил, что для проверки УРТ создали рабочую группу, которая должна была за две недели подготовить аналитический отчет и рекомендации по оптимизации и повышению эффективности работы предприятия.

Глава горадминистрации Елена Сорокина заявила, что лично контролирует мероприятия по оздоровлению предприятия. Она назвала в числе основных результатов работы контроль движения денег предприятия. Также, по ее словам, разработан план погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности: с 1 июля по 12 августа оплачено более 9,3 млн. рублей и 1,1 млн. рублей соответственно.

Составлен график поэтапного увеличения выпуска на линию подвижного состава. До конца года на городские маршруты планируют дополнительно выпустить 60 единиц автобусов. Предприятие модернизируют, в том числе за счет техники из Москвы. Отмечается, что запланировано повысить профессиональный уровень руководства предприятия, сотрудников, ответственных за выпуск подвижного состава на линии, водителей, кондукторов и рабочих ремонтных подразделений. До 20 августа планируется внести изменения в положение по оплате труда. Подготовлена смета на проведение ремонта производственных зданий депо № 2.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий сообщил, что проводится работа по оказанию поддержки УРТ в обновлении техники в рамках нацпроекта БКД. Кроме того, на следующей неделе запланирована рабочая поездка в Тверь, чтобы изучить опыт муниципалитета по реформированию общественного транспорта.

«Вижу, что определенная работа по оздоровлению УРТ была проведена. Посмотрим на то, какие первые результаты будут от нее получены. В первую очередь я имею ввиду изменения в системе оплаты труда работников УРТ и стимулирующие для них меры, — отметил Николай Любимов. — Во-вторых, надо оперативно привести в порядок производственные помещения предприятия, ремонтные боксы, чтобы создать работающим там людям комфортные условия и чтобы техника не страдала от того, что на нее сверху вода льется. И в-третьих, надо, наконец, прекратить эту кадровую чехарду на предприятии. Важно, чтобы в УРТ пришел грамотный, ответственный руководитель, который сможет выстроить работу предприятия».

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что, проблемы предприятия не всегда заключаются в вопросах финансирования, исходя из анализа деятельности и состояния УРТ,."Для чего вкачивать туда деньги, если они там нерационально расходуются. Надо вначале навести в УРТ элементарный порядок, которого не было, — заявил глава региона. — К 1 сентября будем ждать первых результатов, которые должны прямо сказаться на улучшении пассажирских перевозок в городе, подвижного состава предприятия.

Предстоит обширная работа для того, чтобы УРТ могло справляться с перевозками и стало нормальным, определяющим для всего транспорта Рязани механизмом. Жители в первую очередь должны почувствовать эти улучшения".