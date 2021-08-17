Губернатору Николаю Любимову сообщили первые результаты работы по оздоровлению УРТ. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 17 августа. Глава региона попросил зампреда регионального правительства Евгения Беленецкого и главу администрации Рязани Елену Сорокину доложить о работе в этом направлении за прошедший месяц.
Губернатор напомнил, что для проверки УРТ создали рабочую группу, которая должна была за две недели подготовить аналитический отчет и рекомендации по оптимизации и повышению эффективности работы предприятия.
Глава горадминистрации Елена Сорокина заявила, что лично контролирует мероприятия по оздоровлению предприятия. Она назвала в числе основных результатов работы контроль движения денег предприятия. Также, по ее словам, разработан план погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности: с 1 июля по 12 августа оплачено более 9,3 млн. рублей и 1,1 млн. рублей соответственно.
Составлен график поэтапного увеличения выпуска на линию подвижного состава. До конца года на городские маршруты планируют дополнительно выпустить 60 единиц автобусов. Предприятие модернизируют, в том числе за счет техники из Москвы. Отмечается, что запланировано повысить профессиональный уровень руководства предприятия, сотрудников, ответственных за выпуск подвижного состава на линии, водителей, кондукторов и рабочих ремонтных подразделений. До 20 августа планируется внести изменения в положение по оплате труда. Подготовлена смета на проведение ремонта производственных зданий депо № 2.
Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий сообщил, что проводится работа по оказанию поддержки УРТ в обновлении техники в рамках нацпроекта БКД. Кроме того, на следующей неделе запланирована рабочая поездка в Тверь, чтобы изучить опыт муниципалитета по реформированию общественного транспорта.
«Вижу, что определенная работа по оздоровлению УРТ была проведена. Посмотрим на то, какие первые результаты будут от нее получены. В первую очередь я имею ввиду изменения в системе оплаты труда работников УРТ и стимулирующие для них меры, — отметил Николай Любимов. — Во-вторых, надо оперативно привести в порядок производственные помещения предприятия, ремонтные боксы, чтобы создать работающим там людям комфортные условия и чтобы техника не страдала от того, что на нее сверху вода льется. И в-третьих, надо, наконец, прекратить эту кадровую чехарду на предприятии. Важно, чтобы в УРТ пришел грамотный, ответственный руководитель, который сможет выстроить работу предприятия».
Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что, проблемы предприятия не всегда заключаются в вопросах финансирования, исходя из анализа деятельности и состояния УРТ,."Для чего вкачивать туда деньги, если они там нерационально расходуются. Надо вначале навести в УРТ элементарный порядок, которого не было, — заявил глава региона. — К 1 сентября будем ждать первых результатов, которые должны прямо сказаться на улучшении пассажирских перевозок в городе, подвижного состава предприятия.
Предстоит обширная работа для того, чтобы УРТ могло справляться с перевозками и стало нормальным, определяющим для всего транспорта Рязани механизмом. Жители в первую очередь должны почувствовать эти улучшения".