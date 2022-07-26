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Бранов опроверг информацию о закрытии троллейбусного депо № 2 в Рязани
Об этом стало известно во время заседания облправительства.

Вице-губернатор Артем Бранов опроверг информацию о закрытии троллейбусного депо № 2 в Рязани. Об этом чиновник сообщил во вторник, 26 июля, на заседании правительства.

Врио губернатора Павел Малков поделился впечатлением от поездки на троллейбусе вместе с помощником президента Максимом Орешкиным. «Ну транспорт у нас, коллеги… в печальном состоянии», — резюмировал Малков.

Политик заявил, что у властей есть понимание, как развивать общественный транспорт: где взять автобусы, где взять троллейбусы. Кроме того, по его словам, ведется работа над транспортной моделью, «но появляются какие-то непонятные слухи появляются о закрытии троллейбусного депо».

«С коллегами вопросом занимаемся. От коллег [из мэрии] пытаюсь добиться уже третью неделю нормального плана по финансовому оздоровлению предприятия, но пока этот план не готов. Плюс коллеги Елены Борисовны [Сорокиной] предоставляют недостоверную информацию о закрытии депо. Никто никакое депо закрывать не собирается, оно будет функционировать обязательно. Это принесет только дополнительные убытки», — заявил Бранов.

Малков рекомендовал мэру Рязани Елене Сорокиной «посмотреть по компетентности» ответственных руководителей в транспортном управлении. «Мне кажется работа там организована не вполне эффективно. Выводы эти подтверждает и тяжелая ситуация на предприятии УРТ, хотя вполне понятно, как ее улучшать и можно было это сделать… И состояние общественного транспорта и вот такие решения по депо № 2, которые вызывают бурное обсуждение», — заключил глава региона.