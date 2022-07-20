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Cуд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского
Его обвиняли в оправдании терроризма.

Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — указано в сообщении ведомства.

Блогера обвиняли в оправдании терроризма. Его задержали в июне 2021 года за исполнение песни про теракт в московском театральном центре «На Дубровке». 29 декабря 2021 года Хованского освободили из-под стражи. Ему заменили арест на запрет определенных действий.