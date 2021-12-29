Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заменил арест на запрет определенных действий.

Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 29 декабря Куйбышевский суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому. Его обвиняли в оправдании терроризма.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заменил арест на запрет определенных действий.

До 8 января Хованскому запретили общаться со свидетелями и экспертами по уголовному делу, выходить из дома без письменного разрешения следователя с 18:00 вечера до 10:00 утра, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом, а также приближаться ближе чем на 300 метров к дому № 14 на улице Пушкинской, где он в 2021 году исполнил песню про «Норд-Ост».

Видеоблогера задержали в июне 2021 года за исполнение песни с оправданиями теракта о московском театральном центре «Дубровка» в 2021 году, которое он выложил в интернет. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

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