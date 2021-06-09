В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

Против Юрия Хованского возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Хованского подозревают в призывах к террористической деятельности — год назад на YouTube выложили ролик с песней про «Норд-Ост» в его исполнении.

Ночью у блогера прошли обыски.

Против Юрия Хованского возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».