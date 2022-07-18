Суд в Москве оштрафовал Google почти на 22 миллиарда рублей

Компания не удалила запрещенный материал с видеохостинга Youtube, который содержит недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Суд в Москве оштрафовал Google почти на 22 миллиарда рублей. Об этом пишет « Интерфакс ».

В понедельник, 18 июля, мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновной в совершении административного правонарушения. Компания не удалила запрещенный материал с видеохостинга Youtube, который содержит недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

В решении судьи говорится, что компанию оштрафовали на 21,7 млрд рублей. Это 10% годовой выручки Google в России.

Ранее сообщалось, что российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве.