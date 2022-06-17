Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

В Москве Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве российского подразделения корпорации Google — ООО «Гугл». Об этом передает
Обращение поступило 16 июня, но дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
ООО «Гугл» еще в мае сообщила о намерении обратиться с заявлением о признании несостоятельности. Ранее «дочку» компании оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение.
Также вступило в силу решение по иску телеканала «Царьград» о разблокировке его YouTube-канала. По делу на «Гугл» наложили штраф за каждый день неисполнения решения. Счета компании арестовали.
В пользу «Царьграда» на начало апреля перечислили миллиард рублей, дальнейшее начисление остановили до сентября, но деньги, поступающие на арестованный счет «Гугла», продолжают переводиться на депозит приставов.
Отмечается, что арбитражный суд принял к производству еще несколько исков к Google о разблокировке YouTube-каналов различных российских СМИ. В рамках этих дел приняли меры об аресте денежных средств и имущества на несколько миллиардов рублей.