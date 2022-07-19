Сенатор заявил об отсутствии оснований для блокировки Youtube в России
«Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает», — заявил Александр Башкин.
Сенатор Александр Башкин заявил об отсутствии серьезных оснований для блокировки Youtube в России. Об этом он рассказал
«Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что во вторник сам разместил ролик на платформе.
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Напомним, в понедельник, 18 июля, Московский суд оштрафовал Google почти на 22 миллиарда рублей.