Сенатор заявил об отсутствии оснований для блокировки Youtube в России

«Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает», — заявил Александр Башкин.

Сенатор Александр Башкин заявил об отсутствии серьезных оснований для блокировки Youtube в России. Об этом он рассказал РИА Новости .

«Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что во вторник сам разместил ролик на платформе.

«Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать», — заявил Башкин.

Напомним, в понедельник, 18 июля, Московский суд оштрафовал Google почти на 22 миллиарда рублей.